¿Se acaban las recetas?: Miembro de Maroon 5 desea que la banda vuelva a Chile tras su polémico paso por el Festival de Viña

¿Maroon 5 vuelve a Chile? Al menos las ganas están. Así lo reveló PJ Morton, tecladista de la banda, en conversación con Rock And Pop.

El músico vendrá a nuestro país en el marco de una gira en solitario y se presentará el 15 de septiembre en el Club Chocolate.

Sobre la polémica presentación en la edición 2020 del Festival de Viña del Mar, donde el vocalista Adam Levine —apodado en Chile como “el mañas”— salió muy molesto tras la presentación del grupo. El hecho de que fuera un show televisivo fue el punto que molestó a la estrella, quien al parecer no fue informado previamente de la dinámica del evento nacional.

Por su actitud, Levine se ganó el odio de los chilenos, quienes llenan sus cuentas de redes sociales con recetas cada vez que pueden. De hecho, el vocalista de Maroon 5 ha tenido que limitar o bloquear sus comentarios por culpa de los chilenos.

Al respecto, JP Morton aseguró que “recuerdo ese show porque recuerdo que se veía hermoso. En realidad, no estuvimos involucrados en las cosas internas que pasaron. Tocamos el show y ni siquiera sé si vi que sucediera, pasó todo muy rápido“, aseguró al citado medio.

Agregó que “nunca habíamos experimentado algo parecido y siempre ha habido amor con nosotros. Siempre estamos muy agradecidos. Lamento que incluso hubiera alguna confusión“.

En ese sentido, reveló que espera que la banda pueda volver a tierras nacionales: “No puedo esperar a que Maroon 5 pueda volver allí también y demostrar cuánto amamos y apreciamos a nuestros fans“.

Sin embargo, en agosto de este año la banda visitará Latinoamérica en el marco del Love Is Like Tour, siendo Chile uno de los países excluidos por la banda para tocar.