Hasta US$ 400 millones en pérdidas: Sociedad Nacional de Agricultura alerta por impacto del nuevo arancel de Estados Unidos

A través de una declaración pública, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) manifestó su preocupación por el arancel del 12,5% que Estados Unidos decidió aplicar a los productos chilenos, argumentando “trabajo forzoso”.

El presidente del gremio, Antonio Walker, advirtió que el arancel podría generar pérdidas económicas de entre US$ 300 y US$ 400 millones solo en la exportación de frutas frescas.

Asimismo, criticó que la medida impuesta por el Gobierno del presidente Donald Trump vulnera el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se mantiene con ese país.

“Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nos gustaría que se respete, porque cuando uno firma un contrato hay que respetarlo. Estados Unidos es un mercado muy importante para Chile, es el segundo socio comercial de nuestro país; por eso creemos que el libre mercado y el comercio son fundamentales”, sostuvo.

Explicó que actualmente los productos chilenos entran a Estados Unidos sin pagar impuestos, por lo que calificó de “tremendamente injusto que ahora paguen arancel. Esto afecta la competitividad de nuestra agricultura”.

Enfatizó que esperan que “esta negociación que se está desarrollando entre Estados Unidos y Chile pueda llegar a buen puerto, porque urgentemente necesitamos que, a través de ella, volvamos a tener un arancel cero para la agricultura chilena, ya que esto afecta nuestra rentabilidad”.

Cabe recordar que en el mes de agosto llegará a Chile una delegación de Estados Unidos para negociar exenciones al nuevo arancel del 12,5%.

Además, el lunes 27 de julio, las autoridades del Gobierno se reunieron con gremios empresariales como la Sofofa, SalmonChile y la propia SNA para abordar la medida impuesta a las exportaciones nacionales.