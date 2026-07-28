Segundo factor de autenticación de ClaveÚnica: ¿Cómo activarlo?

La ClaveÚnica anunció una nueva medida de seguridad para reforzar la protección de los usuarios. Se trata del Segundo Factor de Autenticación (2FA), una herramienta voluntaria que otorga mayor seguridad al ayudar a evitar accesos no autorizados.
Con esta modalidad, aunque un tercero conozca tu RUT y contraseña, no podrá ingresar a la cuenta ni realizar trámites sin tener acceso a tu celular, dado que será necesario ingresar un código temporal generado por una aplicación de autenticación.
El mecanismo es similar al de aplicaciones bancarias y busca reducir el riesgo de fraudes y suplantación de identidad.
¿Cómo activarla?
Debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página oficial de ClaveÚnica (en este enlace) e inicia sesión.
- Accede al apartado de “Seguridad”.
- Haz clic en “Configurar aplicación”.
- Escanea el código qr con una aplicación de autenticación instalada en tu dispositivo (también puedes copiar y pegar de configuración).
- Como último paso, ingresa el código de verificación.
¿Es obligatorio activarla?
- No, es completamente voluntario, aunque las autoridades recomiendan habilitarlo para mayor seguridad de la cuenta.
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