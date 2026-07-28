Incendio en Línea 5: Exvicepresidenta del directorio de Metro explica por qué se mantienen trenes antiguos en circulación

La exvicepresidenta del directorio de Metro y especialista en transportes, Marcela Munizaga, se refirió al incendio registrado en un tren de la estación Santa Isabel, que obligó a interrumpir el servicio de la Línea 5 durante la tarde del lunes y cuyos trabajos de normalización continuaron este martes.

En Hoy Es Noticia, la también profesora titular de la Universidad de Chile sostuvo que la causa del siniestro aún se encuentra en evaluación, aunque planteó que, de acuerdo con los antecedentes conocidos, “es probable que haya sido algún neumático o algo que se haya trabado por algún motivo y que se haya generado este fuego, que entiendo partió debajo del vagón”.

#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Munizaga, exvicepresidenta del directorio del Metro, por incendio en NS-74: “Extender la vida útil a los trenes es parte de las prácticas habituales en el mundo”@matiburgos

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Respecto del tren involucrado, correspondiente al modelo NS74, Munizaga explicó que mantener en operación material rodante antiguo es una práctica habitual cuando se realizan procesos de mantenimiento mayor para extender su vida útil. “El material rodante es muy caro, así que si se dan de baja los trenes, eso significa que tienes que reducir la frecuencia o comprar trenes nuevos, y para eso hay que considerar el presupuesto”, señaló.

En esa línea, descartó que el sistema de ruedas de goma sea por sí mismo un factor que explique el accidente. “Probablemente acá lo que falló no fue un neumático. El neumático es lo que se quema, el elemento combustible, pero son los mecanismos, otro tipo de cosas, los que están sujetos a falla”, afirmó, precisando que existen trenes nuevos que utilizan esta tecnología y que “no es un tema de más antiguo o menos antiguo. Ambas tecnologías se utilizan todavía”.

Respecto a las mantenciones realizadas a los trenes, la exdirectiva de Metro aseguró que estos tienen revisiones constantes y que el mantenimiento mayor busca precisamente extender su vida útil. Sin embargo, advirtió que si la investigación determina que existe un riesgo que pueda repetirse en otros trenes, estos deberían ser retirados de circulación. “Todavía hay que esperar los resultados de la investigación”, enfatizó.

#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Munizaga, exvicepresidenta del directorio del Metro, por incendio en Metro: “Hay que mantener la confianza en Metro. Fallas en los sistemas mecánicos ocurren siempre, el tema es que existan los protocolos para actuar cuando ocurran las fallas”… pic.twitter.com/XINRX7BoBr — CNN Chile (@CNNChile) July 28, 2026



Consultada por la seguridad del sistema y la confianza de los pasajeros, Munizaga sostuvo que “hay que mantener la confianza en Metro”, argumentando que los sistemas mecánicos están sujetos a fallas y que lo relevante es “que existan los protocolos para actuar cuando ocurra una falla y eso tiene que ver con la contención inmediata, la evacuación de los pasajeros, del personal de Metro y eso, y después el análisis de por qué ocurrió esa falla y qué hacer para que no se vuelva a repetir”.

En cuanto a la posibilidad de que los trenes NS74 deban ser retirados y el impacto que esto tendría en la operación de la Línea 5, la especialista señaló que existen alternativas para mantener el servicio, aunque con una menor frecuencia. “Hay algunos trenes que se pueden intercambiar entre una línea y otra. No son exclusivos”, indicó. De todas formas, planteó que, si la conclusión de la investigación es que deben retirarse estos trenes, “sin duda que habría que hacer un esfuerzo mayor para reemplazar y comprar nuevo material rodante”.

Munizaga también descartó que el incendio sea consecuencia de una falta de mantención o de recursos. “Metro tiene protocolos muy estrictos de mantenimiento y se hacen todos los mantenimientos que están programados, que se requieren”, afirmó, destacando además que, ante cualquier incidente, se realiza un análisis para determinar qué falló y qué medidas deben adoptarse para evitar que vuelva a ocurrir.

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