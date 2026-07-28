Frustran intento de fuga en la cárcel de Copiapó: Gendarmería activó protocolo de seguridad

La Dirección Nacional de Gendarmería informó que este martes se frustró el intento de fuga de un reo en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó.

A través de un comunicado, la institución reveló que un “procedimiento operativo frustró un intento de vulneración a la seguridad del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Copiapó por parte de un privado de libertad”.

Destacaron que “el rápido y coordinado actuar del personal de distintas áreas del recinto permitió que el interno fuera interceptado, aplicando los protocolos de seguridad para este tipo de situaciones”.

Asimismo, informaron que el reo no registró lesiones, pero que de todos modos fue derivado al área de salud del recinto y se decidió separarlo del resto de la población penal como medida preventiva.

Además, en el documento señalaron que los antecedentes del intento de fuga fueron entregados al Ministerio Público y que se reforzaron las medidas de seguridad perimetral del centro penitenciario.

Aclararon que el recinto sigue funcionando con normalidad y en esa línea destacaron “el profesionalismo y la coordinación demostrados por el personal durante este procedimiento, además de su compromiso con la misión institucional, que se refleja en este tipo de acciones que refuerzan la seguridad pública y dan tranquilidad a la ciudadanía”.