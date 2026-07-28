Walker tras rechazo del Gobierno a incluir recursos para Coquimbo en la megarreforma: “No puede haber ley sin estos recursos”

Esta jornada, el Gobierno sepultó la idea de incorporar recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo en la megarreforma, pese a la solicitud de parlamentarios de la zona tras los estragos provocados por las fuertes lluvias.

El biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, sostuvo que “no existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica”, declarando que el debate legislativo está prácticamente concluido.

Aun así, el secretario de Estado dijo que “se va a disponer de todos los recursos que sean necesarios para reparar los daños”.

Al respecto, el senador Matías Walker (Ind.) argumentó que “no puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco. El propio ministro de Obras Públicas ha hablado de 700 millones de dólares. Coincide con la cifra que hemos trabajado con los alcaldes”, según consignó en La Tercera.

El legislador anunció que se reunirá nuevamente con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la decisión. “Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región, para restaurar la conectividad como acá en la Caleta de Peñuelas”, añadió.