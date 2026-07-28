Presidenta del Senado, Paulina Núñez, advierte riesgo de destitución de parlamentarios por test de drogas.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), habló acerca de la nueva propuesta del Ejecutivo que busca darle un marco constitucional a los test de drogas para autoridades, que, además de hacer obligatorios los exámenes, establece la cesación de cargo para quienes se les compruebe el consumo de sustancias ilícitas.

Esta medida sería aplicable a ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, pero la reforma no incluye al Presidente de la República, a jueces del Poder Judicial, ni a autoridades de la Fiscalía, de la Contraloría, de las FF.AA. o las policías.

Respecto a dicho proyecto, Núñez argumentó que “El proyecto de reforma constitucional establece también sanciones, ni más ni menos que la remoción del cargo, y aquí estamos hablando de autoridades elegidas democráticamente. Por lo tanto, un falso positivo o alguna duda en el procedimiento, obviamente, no puede transformarse eventualmente en ir modificando las representaciones, los quórum o que alguien elegido democráticamente pierda su escaño“.

“En el caso, la modificación al reglamento del Senado y antes que el gobierno lo dijera, los tiempos los teníamos bien definidos. Y, por lo tanto, los primeros en hacernos este examen vamos a ser quienes estamos conduciendo el Senado; me refiero al vicepresidente Iván Moreira y quien habla”, sostuvo.

Además, la senadora por Antofagasta planteó que es necesario incluir a más autoridades. “Creo que añadir a los seremis me parece que es lo que corresponde. Todas las autoridades de gobierno deben hacérselo”, planteó.

Núñez por “Escucha su corazón”: “No me parece”