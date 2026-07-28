Data Influye: 56% desaprueba la forma en que José Antonio Kast está conduciendo su gobierno y 29% la aprueba

Una nueva edición de la encuesta Data Influye reveló una evaluación negativa de las primeras semanas del Gobierno del presidente José Antonio Kast, con un 56% que desaprueba la forma en que está conduciendo su administración, frente a un 29% que la aprueba.

De acuerdo con el sondeo, un 53% también desaprueba al actual Gobierno en términos generales, mientras que un 29% aprueba su gestión y un 18% no aprueba ni desaprueba. La medición consideró 1.002 entrevistas exitosas, realizadas entre el 23 y el 27 de julio.

En cuanto a los anuncios y promesas del Ejecutivo, la percepción más negativa se concentra en materias económicas. Un 62% considera que se ha retrocedido en inflación y costo de la vida, mientras que un 60% estima que se ha retrocedido en crecimiento económico y empleo. A esto se suma un 56% que percibe un retroceso en medioambiente y desarrollo sostenible.

La encuesta también consultó por los factores que podrían debilitar políticamente al actual Gobierno. En este ámbito, la inflación y el aumento del costo de la vida aparecen como el principal elemento mencionado, seguido por la gestión o desempeño del gabinete, la delincuencia y violencia criminal y el alza en el desempleo.

En materia económica, las perspectivas de los encuestados también son mayoritariamente pesimistas. Un 53% considera que la economía chilena decaerá durante 2026, mientras que un 31% cree que se estancará y solo un 16% estima que progresará. Además, un 72% piensa que la recuperación económica del país tardará más de dos años.

El sondeo abordó además la discusión sobre flexibilización laboral. Un 52% considera que es necesario flexibilizar las modalidades de contratación para facilitar la creación de empleo, sumando a quienes responden que sí, absolutamente, y sí, moderadamente. En tanto, un 45% está de acuerdo con avanzar hacia una mayor flexibilidad de los contratos si esto permite aumentar la contratación de trabajadores.

Sin embargo, entre las normas laborales que la ciudadanía considera que no deberían modificarse ni flexibilizarse, la indemnización por años de servicio aparece en primer lugar, con un 30%, seguida por la jornada laboral de 40 horas, con un 27%. Más atrás se ubican el reajuste periódico del sueldo mínimo, con un 18%, y la reforma previsional, con un 11%.