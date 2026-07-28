“En realidad no hay vocería”: Evelyn Matthei respalda las críticas de Camila Vallejo al Gobierno

La excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, respaldó las críticas de la exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, respecto de la falta de vocerías en la administración del presidente José Antonio Kast.

En conversación con Radio Pauta, la exalcaldesa de Providencia analizó la reaparición pública de Vallejo y repitió algunos fragmentos, concordando en especial con la militante del Partido Comunista (PC) sobre las vocerías.

“Voy a decir exactamente lo que ella dijo: ‘Es impactante cómo a nadie le importa si ahora hay o no vocería’, porque en realidad no hay vocería“, afirmó Matthei.

En esa línea, se refirió también a las declaraciones de la exministra de la Segegob, Mara Sedini, quien en su entrevista en Sin Filtro cuestionó la práctica de ciertos medios.

“Ella decía que ‘todos los días había publicaciones en la prensa de algo mío que no tenía ningún sentido (…). Hubo algún medio de comunicación que me dijo que lo que pasa es que la ministra genera clics. Entonces, subimos cosas aunque no tengan nada que ver con ella”‘”, señaló.

En ese sentido, apoyó el diagnóstico de ambas: “Yo creo que tanto Camila Vallejo como Mara Sedini se están refiriendo a algo con lo que yo concuerdo totalmente“.

“Hay una cierta prensa, sobre todo escrita, que es asquerosa en contra de las mujeres, porque arman polémicas; todas las polémicas que puedan armar con ellas”, aseguró.

Por último, explicó que estos medios “usan su imagen, ponen cualquier cantidad de fotos, cortan las cosas, las sacan de contexto, generan muchos clics y las van destruyendo una a una”.