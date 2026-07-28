Senador Carter pide a Republicanos postergar la “batalla cultural”: “La agenda la fija el presidente y lo leal es concentrarnos en temas de seguridad y economía”

El senador independiente y exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, defendió la gestión del presidente José Antonio Kast tras las críticas al Gobierno por las salidas de más de 30 autoridades a cuatro meses y medio de su instalación.

En CNN Prime, el exjefe comunal sostuvo que “lo ideal es volver a los tiempos de Patricio Aylwin, donde un gabinete partió en marzo del año 90 y terminó en el 94 con el mismo gabinete, pero (…) hoy en día es muy difícil que un Gobierno no tenga bajas en el camino, producto de errores, graves en algunos casos, o simplemente por incompatibilidad con los cargos”.

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En esa línea, abordó las críticas desde la oposición por la salida de autoridades, como la del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez: “Es una patología insólita que la izquierda, que viene saliendo del peor gobierno de los últimos 30 años, con subsecretarios que tuvieron que salir por denuncias de violación, nos venga a dar clases de transparencia y de buenos antecedentes“.

Respecto de las críticas de la exministra Vallejo sobre que Mara Sedini y Trinidad Steinert fueron reemplazadas por dos hombres, señaló no creer “en estas paridades automáticas; hay que buscar a las mejores personas en ese momento determinado”, aunque reconoció que “lo ideal hubiese sido que hubieran salido dos mujeres y entrado dos mujeres“.

#CNNPrime | Rodolfo Carter, senador independiente, por salida ministras reemplazada por hombres: “Yo no creo en las paridades automáticas. Tienen que buscar las mejores personas en el momento determinado”@tv_monica

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Carter por proyectos del Partido Republicano: “Creo que lo leal con presidente, es concentrarnos en temas de seguridad y crecimiento económico”

Al ser consultado por los parlamentarios del Partido Republicano que están impulsando proyectos de batalla cultural y la promesa de campaña del mandatario de no abordar temas como el aborto debido a otras urgencias, Carter recordó que durante la campaña presidencial el Gobierno se comprometió con una agenda marcada por la seguridad y el crecimiento económico.

En ese sentido, comentó que está de acuerdo con algunos proyectos, pero enfatizó que “la agenda la fija el presidente y creo que lo leal con él, y especialmente con el pueblo chileno, es concentrarnos en esos temas“.

Aseguró que “estos temas divisivos lo único que generan es fricción dentro de la coalición o de los partidos que apoyan al presidente. Evópoli no piensa lo mismo que Republicanos ni que el Partido Nacional Libertario; Renovación Nacional piensa distinto”.

“¿Necesitamos esa división en este minuto? En circunstancias en que la tarea patriótica de Chile hoy es derrotar a los delincuentes, si hay una agenda personal o valórica, me parece muy bien, pero este no es el momento y yo no tengo duda de que Republicanos lo va a entender”, añadió.

#CNNPrime | Rodolfo Carter, senador independiente, por Republicanos y la batalla cultural: “Hay una agenda valórica, me parece bien, pero este no es el momento y así lo señaló el Presidente”@tv_monica

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“Me hubiese gustado ser ministro”

El exalcalde de La Florida también abordó la invitación del mandatario para sumarse a su gabinete como ministro de Seguridad, ante lo cual señaló que “el desafío de la seguridad pública es un desafío precioso, pero enorme. Y no acompañar al presidente en ese desafío duele”.

“Especialmente por la personalidad que tengo, que es más bien confrontacional, y me gustan los temas difíciles (…) Me hubiese gustado ser ministro de Estado del presidente Kast. De hecho, yo no quería ser senador; fue el Presidente quien me pidió venir a servir a esta región“, reveló.

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En ese sentido, confirmó que le planteó al líder del Partido Republicano encabezar también el Ministerio de Defensa Nacional, además del de Seguridad Pública.

“Es cierto (…) siempre he considerado que el tema de la seguridad pública está interconectado con Defensa en materia de inteligencia, no necesariamente en el uso de las Fuerzas Armadas para la represión del delito”, detalló.

Explicó que cuando conversó con Kast durante la campaña, siempre le propusó que “tenía que haber una interconexión entre los dos ministerios, sea a través de un biministerio o de una coordinación perfecta entre ambos”.

“Codelco debería ser privatizada”

El senador por la Región de La Araucanía apoyó la propuesta del Partido Republicano de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) que se dio a conocer durante la jornada.

“En el papel, si esto fuera un pizarrón y una sala de clases, Codelco debería ser privatizada, porque hace mucho rato dejó de ser la empresa de todos los chilenos; es la empresa de los trabajadores de Codelco”, precisó.

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Señaló que la estatal cada día tiene “rendimientos más decrecientes”. Sin embargo, agregó que “la realidad —y en esto todos tenemos derecho a tener opiniones distintas— tiene que ver con un tema de prudencia. ¿Será privatizar todo Codelco? Tal vez no, pero ¿por qué no? Los nuevos proyectos se pueden compartir con el sector privado“.

En esa línea, se refirió a la polémica por los bonos que recibieron los trabajadores de la empresa estatal: “¿Qué dijo el presidente del sindicato? ‘No vamos a devolver un puto peso que ya hemos recibido de más’. ¿Se puede entender que es la empresa de todos los chilenos cuando los sindicatos funcionan así respecto de algo que les pertenece a todos los chilenos?”, cuestionó.

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