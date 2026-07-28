¿Por qué han aumentado las demandas laborales en Chile? Abogado experto lo explica

El escenario del mercado laboral en Chile atraviesa un periodo de profunda transformación y creciente tensión. Las demandas en los juzgados laborales se triplicaron durante los últimos cinco años, elevándose de 35.450 a 112.083 expedientes.

El abogado laborista Pedro Matamala profundizó en las razones de este fenómeno, desglosando algunos de los factores que afectan al mercado laboral en Chile.

La “industria de la litigación”

Sobre el aumento en el número de procesos judiciales, Pedro Matamala señala que esta cifra es el síntoma de un fenómeno consolidado en el sistema jurídico del país.

“Nos indica que ya estamos en presencia de una industria de la litigación, que se ampara en algunas prácticas empresariales abusivas, en una positividad manifiesta de los jueces laborales en favor de los trabajadores y en una multitud de abogados dispuestos a demandar cualquier cosa porque al final algo se obtiene. Es un sistema de justicia enunciada donde la inmensa mayoría de los juicios se arregla”, sostuvo.

Además, con el 57,4% de los casos motivados por despidos injustificados, se ubica en uno de los focos principales del debate; al respecto, Matamala señala:

“Podría estar de acuerdo en que la causal de necesidad de la empresa se ha utilizado de manera desmedida. Muchas veces sin justificación y apuntando precisamente a la demora del juicio, pero también hay que indicar que el estándar que ha seguido la jurisprudencia de los tribunales —y en especial la Corte Suprema— es demasiado alta, ajeno a la norma, lo que provoca también una mayor judicialización“.

El impacto de las nuevas leyes

Respecto a las normativas recientemente implementadas, como la Ley Karin, las 40 horas y la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, Matamala distingue matices entre su aplicación inicial, los problemas logísticos y las dinámicas en los espacios de trabajo.

“Según las estadísticas que tenemos en nuestra oficina, al inicio de la Ley Karin existió una alta conflictividad derivada de la amplitud de la normativa y de las dudas sobre su aplicación. Con el tiempo, las empresas han implementado protocolos internos que, si bien han significado mayores costos, han permitido ordenar la gestión de estas denuncias“.

No obstante, el abogado laboral destaca que el problema crítico actual se ha desplazado hacia los tribunales:

“Hoy, el principal problema de la Ley Karin está en el rol de la Dirección del Trabajo, que no da abasto frente al aumento de denuncias. Además, el proyecto que busca sancionar las denuncias falsas tiene un efecto limitado e, incluso, podría dificultar aún más el sistema, ya que incorpora un concepto de ‘inconsistencia’ que va más allá de la culpa grave o el dolo y podría desincentivar denuncias legítimas”, sostuvo.

El jurista destaca que, aunque el mayor conocimiento de derechos por parte de las personas es positivo, ciertas percepciones erróneas sobre sus alcances han incrementado la conflictividad laboral. Si bien señala que la Ley de 40 horas no generó un alza relevante en demandas. La Ley de Conciliación sí generó tensión; esto surge principalmente por controversias ante la exigencia por parte de la empresa del retorno a la modalidad presencial.

¿Cómo identificar si un despido es injustificado?

Frente a la posibilidad de un despido, el abogado entrega claves prácticas sobre las señales de alerta y el procedimiento legal para no perder el derecho a reclamar judicialmente.

“Lo primero es que revise la carta de despido para ver si lo que dice la carta es verdad o no, si la carta contiene los hechos en forma detallada de por qué se le despide y luego de ello determinar alguna otra situación de relevancia, como por ejemplo si la investigación que se cite en la carta existió, si se le entrevistó en dicha investigación, etc. Puede haber alguna vulneración de derechos fundamentales que también es bueno revisar“, afirmó.

Matamala agrega que “tradicionalmente, se ha pedido que las reservas de derechos sean específicas; por ejemplo, me reservo el derecho a demandar por despido justificado, pero últimamente las cortes han ido exigiendo un estándar un poco más bajo, pero que al menos contenga cierto ambiente de determinación, lo que debería ser la mínima exigencia porque el finiquito es el documento que se firma para cerrar los conflictos entre las partes actuales o eventuales, por lo que la reserva debería tener al menos ningún grado de determinación”.