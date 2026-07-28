Gobierno descarta privatización de Codelco, pero se abre a vender “bienes prescindibles”

La propuesta del Partido Republicano de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) fue descartada por el Gobierno este martes.

Durante la jornada, el presidente de la colectividad, Arturo Squella, sostuvo que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, según consignó La Tercera.

Asimismo, Squella propuso que “hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control” y comentó que “no tengo dudas de que, si el Gobierno lo empuja, estará el apoyo de todos”.

Tras darse a conocer la propuesta del partido del presidente José Antonio Kast, la oposición salió al paso para criticar duramente la idea de privatizar la empresa estatal.

Una de las críticas provino del exministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien enfatizó que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar“.

Al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó el tema durante su visita a la Región de Coquimbo y descartó que la administración de Kast vaya a privatizar Codelco.

“Es una discusión que viene hace tiempo. En nuestra opinión, tenemos la posibilidad de vender algunos bienes que son prescindibles; no estamos por privatizar“, señaló.

Agregó que “sí estamos por la asociación con distintos actores que nos traigan recursos, nos traigan ideas, nos traigan minas para poder hacer más grande Codelco, que Codelco sea competitiva, que sea rentable y que pueda operar con mucha seguridad para sus trabajadores y para todos los chilenos“.