Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% ante creciente incertidumbre internacional

El Banco Central informó este martes que, de forma unánime, el Consejo decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5 %, tras la Reunión de Política Monetaria del mes de julio.

La decisión se da en un escenario macroeconómico que “sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor que el habitual, destacando el resurgimiento de los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente”.

Esto se debe a una nueva escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán, luego de que no lograran un nuevo acuerdo de cese al fuego, lo que repercutió en una subida del precio del petróleo. Por esta razón, desde el Gobierno no han descartado una posible alza en los combustibles durante esta semana.

Por ello, el Consejo de la entidad estimó que “será necesaria la constante evaluación de escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar trayectorias de la inflación distintas de las esperadas y requiera cambios en la política monetaria”.

En esa línea, señalaron que “la evolución futura de la TPM irá evaluándose reunión a reunión en función del desarrollo de los acontecimientos” y reiteraron que el Banco Central seguirá concentrando sus esfuerzos en cumplir la meta de inflación proyectada de un 3 %.

Balance interno

Respecto del análisis de la economía nacional, en el organismo remarcaron que la caída del 0,9 % en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de mayo, así como el alza del sector no minero en un 0,7 %, fueron “cifras por debajo de lo previsto en el IPoM de junio”.

Explicaron que “parte de la diferencia sigue explicándose por factores de oferta ligados a recursos naturales, a lo que se suma el bajo desempeño de sectores vinculados a la inversión. Respecto de esta última, los indicadores de alta frecuencia sugieren que en el segundo trimestre se habría desacelerado más de lo previsto”.

Pese a ello, señalaron que la Corporación de Bienes de Capital mantiene proyecciones optimistas para la inversión entre 2026 y 2029. Asimismo, indicaron que el consumo refleja una desaceleración en línea con lo proyectado y que el escenario más complejo se da en el mercado laboral, debido a la baja en la creación de puestos de trabajo y al aumento de los costos salariales por hora.

Además, mencionaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio tuvo una variación anual del 4,3 %, lo que superó las proyecciones del mercado y del último IPoM. Explicaron que esta alza fue impulsada por la inflación subyacente, que subió más de lo previsto hasta alcanzar un 3,4 % en el mismo mes.

En esa línea, se informó que los precios volátiles y el impacto de los combustibles se mantuvieron estables y dentro de la norma, aunque el aumento del precio del petróleo elevó las expectativas de inflación a corto plazo.

“A dos años plazo, la inflación esperada tanto por la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como por la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubica en 3%“, revelaron.

Panorama internacional

El comunicado también se refirió al panorama internacional, el cual está “marcado por la volatilidad asociada al conflicto entre Estados Unidos e Irán” tras no continuar con el acuerdo para terminar las hostilidades.

Esto tuvo consecuencias directas en el precio del petróleo, que retornó a valores del orden de US$ 100 el barril y “mantiene la incertidumbre en torno a la normalización de su oferta”.

“Respecto de la actividad global, se aprecia un escenario de resiliencia heterogéneo entre países, apoyado por la inversión en inteligencia artificial (IA)”, precisaron.

“En este contexto, se han elevado las expectativas inflacionarias, lo que, sumado al tono adoptado por la Reserva Federal, ha empujado al alza las tasas de interés de corto y largo plazo y ha depreciado las monedas en la mayoría de las economías, incluida la chilena”, añadieron.

Por ello, el precio del cobre actualmente se ubica en torno a US$ 6,3 la libra. Además, señalaron que “se ha observado una mayor percepción de riesgo respecto de las valoraciones relacionadas con la IA”.