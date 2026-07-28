Oposición tras propuesta de privatizar Codelco del Partido Republicano: “Traspasa un límite que ni en dictadura se atrevieron a cruzar”

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, dio a conocer que la colectividad buscará que el Gobierno del presidente José Antonio Kast privatice la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), planteamiento que fue duramente criticado desde la oposición.

Dado que la megarreforma está atravesando la recta final de su tramitación, Squella sostuvo en conversación con La Tercera que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

“Es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas”, añadió.

Esta postura despertó de inmediato reacciones en los partidos de la oposición. Una de ellas fue la del exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien sostuvo que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional”.

“La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar“, criticó.

Privatizar CODELCO no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar. #CODELCO #Chile https://t.co/hhzigl8DRl — Alvaro Elizalde (@alvaroelizalde) July 28, 2026

A sus palabras se sumaron las del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien endureció el tono contra el partido del mandatario: “El cobre es de Chile. Y lo vamos a defender. Impulsar la venta de Codelco, como propone el Partido Republicano, es un acto vendepatria“.

“Lo dicen sin pudor. Quieren hacerlo rápido, antes de perder los votos que hoy les dan mayoría y que están amenazados por desafueros por casos de corrupción. No les basta con entregar privilegios al 1% más rico a costa del 99% de la gente”, añadió.

Asimismo, enfatizó que “vender Codelco sería una provocación en contra de Chile y en contra de todos los chilenos de consecuencias políticas y sociales insospechadas”.

El cobre es de Chile. Y lo vamos a defender. Impulsar la venta de Codelco, como propone el Partido Republicano, es un acto vendepatria. Y lo dicen sin pudor. Quieren hacerlo rápido, antes de perder los votos que hoy les dan mayoría y que están amenazados por desafueros por casos… pic.twitter.com/sKIi7QVbP8 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) July 28, 2026

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, también salió al paso y aseguró que “la intención de privatizar Codelco confirma el rumbo que ha tomado este gobierno”.

Para Martínez, “no se trata de una decisión aislada, sino de una visión radicalmente ideológica que vuelve a instalar las recetas económicas de la dictadura: debilitar al Estado y entregar al mercado bienes estratégicos para el desarrollo del país”.

Además, agregó que “Chile ya vivió ese modelo, que solo creó una profunda desigualdad y precarizó la vida de las mayorías. El Estado no es un botín del Partido Republicano; Codelco es de todos los chilenos“.

La intención de privatizar Codelco confirma el rumbo que ha tomado este gobierno. No se trata de una decisión aislada, sino de una visión radicalmente ideológica que vuelve a instalar las recetas económicas de la dictadura: debilitar al Estado y entregar al mercado bienes… https://t.co/FGWBuKfMkh — Constanza Martínez (@contimartinez) July 28, 2026

Desde el Partido Comunista (PC), el senador Daniel Núñez le envió un mensaje a la colectividad: “Codelco es el fondo de Chile. Con esos recursos se financian la salud, la educación pública y la reconstrucción”.

“Por eso le digo al senador Squella que Codelco no se toca, y si intenta privatizarlo, todo Chile se levantará”, zanjó.

Le aviso al senador Squella y al Partido Republicano: Codelco no se toca.

No aguantaremos que privaticen el “sueldo de Chile” para dejarlo en manos de unos pocos. pic.twitter.com/qfyJhPLo0R — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) July 28, 2026

Por último, el senador Juan Luis Castro (PS) se unió a las opiniones de sus pares y señaló que “para algunos, privatizar Codelco sigue siendo una obsesión“.

En esa línea, emplazó al Ejecutivo a “despejar cualquier duda” al cuestionar si se desmarcarán del anuncio del Partido Republicano o avalarán la propuesta de privatizar la empresa estatal. “Esta es la hora de la verdad”, manifestó.

“Aquí el Gobierno debiera ser muy claro y yo espero que den una palabra concreta y definitiva: ¿están con los republicanos, que es su partido matriz, o van a estar con lo que le han dicho a la ciudadanía, que es que no se va a privatizar Codelco?”, cerró.