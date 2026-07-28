Republicanos abren nuevo flanco y proponen privatizar Codelco: “Cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor”

Esta jornada, se dio a conocer que el Partido Republicano buscará que el gobierno del presidente José Antonio Kast privatice la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la que hoy es una estatal.

Las iniciativas se dan en medio de la delicada situación financiera que atraviesa la empresa del Estado, ya que, según Bernardo Fontaine, presidente del directorio, la deuda (que se estima en torno a los US$ 25.000 millones) es cuatro veces lo que tiene cualquier otra institución del rubro, según dijo a T13 Radio.

Bajo esta situación, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, sostuvo que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”, según informó a La Tercera.

“Luego de aprobado el proyecto que reactiva la economía (la megarreforma), se debe contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no afecte la implementación del programa de gobierno, además, porque cada día que pasa bajo el mismo esquema, la empresa pierde su valor y con eso pierden todos los chilenos”, añadió.

El tema ha sido discutido en el entorno del ejecutivo, pero, por ahora, han evitado concretar la idea; incluso, el mandatario dijo: “Hagamos que a la empresa le vaya bien y después abrir el debate“.

Además, el mismo Fontaine la semana pasada afirmó que “Codelco seguirá siendo 100% estatal“.

El plan de Arturo Squella

El jefe del partido oficialista argumentó que “es fundamental que el orden en las finanzas que está haciendo el gobierno no sea a costa de postergar las iniciativas sociales y de desarrollo que estaban en carpeta antes de la inesperada alza del petróleo; por lo mismo, creo que es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas. Si parte de la propiedad de Codelco tuviera estándar privado, los resultados y proyección serían sin duda más convenientes”.

“Hoy se podría vender parte de la propiedad de Codelco o de alguna de sus filiales o divisiones, sin perder el control“, sostuvo Squella tras preguntarle por el porcentaje de privatización de la cuprífera.

Acerca de la merma que dejaría de recibir el Estado tras implementar su idea, plantea que “no es necesario desprenderse del control, pero un número significativo de directores que tenga incidencia en las grandes decisiones y que a su vez cumpla con poner el foco 100% en la rentabilidad, puede mejorar sustantivamente el rendimiento”.

Respecto a las posturas del mandatario y de Fontaine, el jefe de la colectividad indicó que “uno de los ejes del gobierno es hacer todos los cambios que permitan dotar de mayor eficiencia al Estado; esto vale también para las empresas de su propiedad”.

“No tengo dudas de que, si el gobierno lo empuja, estará el apoyo de todos“, argumentó el senador por Valparaíso.