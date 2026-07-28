Biministro Alvarado responde a críticas por salida de autoridades: “Da lo mismo que sean 20 o 30, no toleraremos que falten a la probidad”

A cuatro meses y medio de la instalación del Gobierno del presidente José Antonio Kast, más de 30 autoridades ya han abandonado La Moneda. El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el tema y defendió la gestión del Ejecutivo.

Durante la jornada del lunes 27 de julio, en menos de 24 horas, se informó de la salida de otros dos secretarios regionales ministeriales. Se trataba del seremi de Vivienda del Maule, Patricio Ponce, y del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristián Cabezas, quien está siendo investigado por denuncias de presunto maltrato y acoso laboral.

A esto se le suma la reciente salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas realizado en junio, y la del exseremi de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue formalizado durante esta jornada por el presunto delito de violación.

Al ser consultado respecto de las recientes salidas de autoridades, que ya superan las 30 durante los 139 días de la administración de Kast, Alvarado sostuvo en un punto de prensa que “en el gran número de cargos de responsabilidad que tiene que nombrar un presidente de la República pueden darse diferentes situaciones por las cuales dejan de cumplir sus funciones“.

En esa línea, explicó que algunas de esas salidas se produjeron por “motivos personales” y otras debido a “acciones y conductas que no se condicen con la responsabilidad de Gobierno”.

Asimismo, enfatizó que “el Gobierno no va a tolerar que personas que cumplen funciones de gobierno falten a la probidad, a la transparencia y a las buenas costumbres“, y agregó que “lo importante es reaccionar a tiempo cuando las conductas son indebidas; da lo mismo que sean 20, sean 25 o sean 30“.

Hasta el momento, se reporta que son 28 los seremis y más de 30 las autoridades que han dejado sus cargos desde el 11 de marzo, cuando se instaló en La Moneda la administración del líder del Partido Republicano.