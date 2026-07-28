Presunto caso en Talcahuano: ¿Qué es la fiebre hemorrágica, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

El Ministerio de Salud (Minsal) activó los protocolos de vigilancia epidemiológica tras detectar un presunto caso de fiebre hemorrágica en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en la Región del Biobío.

La seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, detalló que se trata de un hombre de origen vietnamita, de 29 años, quien se desempañaba como tripulante de un barco que provenía desde Singapur.

“El barco venía de Singapur; recaló el día de ayer y se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente”, agregó.

“Se están tomando todas las medidas del caso: aislamiento, la atención médica respectiva y también la investigación epidemiológica y clínica necesaria”, complementó la autoridad regional.

¿Qué es la fiebre hemorrágica?

Las fiebres hemorrágicas víricas (FHV) son un grupo de enfermedades causadas por virus pertenecientes a distintas familias.

(FHV) son un causadas por virus pertenecientes a distintas familias. Sus reservorios, distribución y modos de transmisión, así como el curso clínico de la enfermedad, varían dependiendo del virus, pero todos ellos pueden producir el síndrome de fiebre hemorrágica (FH). La probabilidad de desarrollar este síndrome y su gravedad varía según el virus y la cepa causal, según explica el Minsal en su sitio web.

(FH). La probabilidad de desarrollar este síndrome y su gravedad varía según el virus y la cepa causal, según explica el Minsal en su sitio web. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), en la región del Mediterráneo oriental, las principales fiebres hemorrágicas virales son la fiebre amarilla, la fiebre del Valle del Rift, el dengue, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo y la enfermedad por el virus del Ébola.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre hemorrágica?

Los primeros síntomas suelen incluir fiebre elevada, cefalea, malestar general, artralgias, mialgias, hiperhidrosis, síntomas gastrointestinales y/o respiratorios, hipotensión, bradicardia relativa, taquipnea, conjuntivitis y faringitis. “La mayoría están asociadas con enrojecimiento o erupción cutánea, pero las características de la erupción varían con el agente causal”, detallan desde la cartera de Salud.

¿Cómo se contagia la fiebre hemorrágica?

De persona a persona mediante contacto directo con pacientes sintomáticos, fluidos corporales o cadáveres.

Control inadecuado de infecciones en un entorno hospitalario (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Lassa, Ébola).

Prácticas de matanza.

Consumo de carne cruda de animales infectados o leche sin pasteurizar (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, fiebre del Valle del Rift).

Contacto directo con roedores, o inhalación o contacto con materiales contaminados con excrementos de roedores (Lassa).

Picaduras de mosquitos (fiebre del Valle del Rift, dengue) o garrapatas (fiebre hemorrágica de Crimea-Congo).