Tornados en Región de Ñuble: Geólogo explica el fenómeno y advierte que “Chile es un país de tornados”

Este lunes, se registraron tornados en la región de Ñuble, específicamente en las comunas de Chillán Viejo y El Carmen.

Este tipo de fenómenos climáticos no son habituales en el territorio nacional; por ello, Cristián Bastías, geólogo y magíster en Ciencias con mención en Geología, en conversación con CNN AM, respondió las incertidumbres que dejó esta situación.

Los tornados ocurren “cuando tocan en tierra; en cambio, cuando son trombas, es porque toca un cuerpo de agua, que puede ser un lago, puede ser un río o puede ser el mar”, sostuvo el geólogo.

Bastías dice que estas “pueden ser estas ráfagas de viento. Ahora, lo que sí, por ejemplo, es un signo de que puede ocurrir un tornado es cuando bajan estas nubes en embudo de una cumulonimbus. Y si llegan a tocar el suelo o tocan, en este caso, un cuerpo de agua, se darían justamente las trombas o los tornados”.

Estas trombas no son aisladas, ya que “el primer evento (en nuestro país) ocurrió el 3 de mayo de 1554 y está descrito en el canto número 9 de La Araucana de Alonso de Ercilla. Desde entonces, hay alrededor de 120 tornados que han ocurrido en el país, a lo largo de más o menos 500 años”, añadió.

Las zonas más propensas a recibir fuertes vientos son las que tienen clima mediterráneo, como el centro de Chile, una parte de Australia y el valle central de California en Estados Unidos, una zona conocida por registrar estos fenómenos meteorológicos.

Sobre este último país, detalló que “tiene al año más de 1.000 tornados, muy diferente a nivel de escala con lo que sucede acá“. Además, explicó que en nuestro país no suelen ser tan dañinos, debido a que “son más pequeños por la constitución física que tiene Chile”.

Actualmente, se tenía el mito de que, gracias a la cordillera, Chile no podría verse afectado por tornados, pero hay que recordar que “es un país de tornados, y estos eventos están tan presentes en canciones, en mitos, en leyendas de la historia de nuestro país, del pueblo mapuche y de la población rural”, concluyó.

Revisa la entrevista