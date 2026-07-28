Tormentas eléctricas y lluvias intensas podrían afectar al Maule y Ñuble durante esta tarde

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta ante la posibilidad de tormentas eléctricas en las regiones del Maule y Ñuble durante este martes 28 de julio.

El fenómeno podría desarrollarse entre la tarde y la noche, afectando sectores del valle, la precordillera y la cordillera de ambas regiones.

Posibles lluvias intensas en poco tiempo

Las tormentas también podrían estar acompañadas por precipitaciones fuertes concentradas en un corto período, según indicó el organismo meteorológico.

El pronóstico se mantiene sujeto a la evolución de las condiciones atmosféricas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones entregadas por las autoridades durante la jornada.