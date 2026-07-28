Nueva etapa bilateral: Presidente Kast se reúne en Perú con el vicepresidente electo de Colombia

(EFE) – El presidente José Antonio Kast sostuvo este martes una reunión en Lima con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, dando inicio a una nueva etapa en la relación entre ambos países tras los roces registrados durante la administración del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

“El encuentro permitió abordar materias de interés común para ambos países, además de reforzar los vínculos de cooperación y el diálogo entre Chile y Colombia”, informó la Presidencia chilena en un comunicado.

En la reunión, que se celebró previo a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y el canciller designado de Colombia, Omar Bula.

Kast fue uno de los primeros líderes de la región en reaccionar al triunfo el 21 de junio pasado del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumirá el cargo en agosto y se impuso por un estrecho margen al candidato de izquierda, Iván Cepeda.

“Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia. Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina“, publicó el mandatario chileno en su cuenta de X luego de tener su primera llamada con De la Espriella, un día después de los comicios.

De la Espriella aseguró en campaña que no hará viajes internacionales y delegará las funciones de representación en Restrepo, a quien llamó su “Marco Rubio”, en referencia al secretario de Estado estadounidense.

Las relaciones entre Colombia y Chile atravesaron uno de sus peores momentos tras el triunfo de Kast en diciembre pasado, a quien el mandatario colombiano llamó “fascista” y “nazi” en sus redes sociales.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que (Augusto) Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, publicó entonces Petro en su cuenta de X, en referencia al pasado nazi del padre de Kast y la simpatía de este por el general Pinochet.

El Gobierno del expresidente Gabriel Boric (2022-2026) mandó entonces una nota de protesta a Colombia ante lo que consideró unas declaraciones “inaceptables” de Petro.