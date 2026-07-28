Seremi del Deporte del Maule continuó recibiendo pagos de la Beca Proddar y otros beneficios tras asumir su cargo

Esta jornada, se dio a conocer que la seremi del Deporte del Maule, Francisca Mardones, continuó recibiendo beneficios del Instituto Nacional de Deportes (IND) mientras ya ejercía su cargo, según reveló The Clinic.

La atleta paralímpica recibió el 10 de junio una transferencia por $3.897.541 de la Beca Proddar, la cual es destinada a deportistas de alto rendimiento y que se paga de forma mensual, en base a sus logros, según consignó el mismo medio.

A ello se sumaron otros montos; por concepto de “beneficio complementario Sala Cuna” recibió $512.000 y otros $305.670 por “beneficio complementario AFP”, pese a que Mardones ya era autoridad regional.

Además, en abril, obtuvo en total $5.501.881; este monto se debe a diversos beneficios otorgados, que incluyen pagos de $512.000, $161.000, $320.000, dos transferencias de $305.670 y la Beca Proddar por $3.897.541.

La defensa de Mardones por el cobro de la Beca Proddar

Consultada por el medio digital, Francisca Mardones explicó que no renunció a la Beca Proddar, ya que aún no había recibido su remuneración como seremi debido a problemas administrativos y debía mantener a su familia; incluso, aún no contaba con su nombramiento oficial como autoridad regional.

También sostuvo que continuó preparándose para el campeonato de septiembre, por lo que continuó recibiendo la beca.

Desde la cartera, señalaron que no existía una inhabilidad para que Mardones siguiera recibiendo el beneficio mientras ejercía el cargo.

Desde el IND, explicaron que la seremi ingresó a la Beca Proddar en 2012 y permaneció activa como deportista hasta junio de 2026, cuando presentó su renuncia a la beca.

Asimismo, agregó que la deportista cumplió con sus entrenamientos hasta mayo y precisó que la Beca Proddar se paga a mes vencido el día 10 de cada mes, por “lo que el último pago realizado por concepto de beca Proddar se realizó el día 10 de junio”.