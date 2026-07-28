Presidente Kast evita referirse a críticas de Vallejo y Alvarado asegura que “las opiniones divergentes son propias del sistema democrático”

El Presidente de la República, José Antonio Kast evitó referirse a las críticas realizadas por la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo a la gestión de seguridad del Ejecutivo, acusando “estafa”.

Durante su visita a Perú, para la ceremonia de cambio de mando, donde Keiko Fujimori asumirá el poder, el Mandatario fue consultado por el tema, ante lo cual guardó silencio y abordó otros temas de carácter internacional.

En Chile, en tanto, el vicepresidente Claudio Alvarado aseguró que “las opiniones divergentes son propias del sistema democrático. Respecto a la comunicación de la acción de un gobierno, las vocerías se evalúan por su contenido, por su transparencia y no por la cantidad de puntos de prensa”.

En tanto, sobre la mirada de Vallejo, Alvarado afirmó que “son los ciudadanos los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del gobierno, persiguiendo a los delincuentes”.

“No tengo por qué yo hacerme cargo de las expresiones de Camila Vallejos, cuyo tiempo de vocería ya se terminó”, cerró.

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), en conversación con un podcast aseguró que “creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que se iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación”.