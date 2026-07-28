Exseremi de Salud de Magallanes queda con arraigo nacional tras ser formalizado por violación

El exseremi de Salud de Magallanes Fabián Barrientos Andrade quedó sujeto a arraigo nacional y a la prohibición de acercarse a la víctima, luego de ser formalizado por el delito de violación.

Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.

La formalización corresponde a la comunicación de los hechos por los que la Fiscalía desarrolla la investigación y no implica una declaración de culpabilidad, materia que deberá resolverse durante el proceso judicial.

Investigación provocó su salida del Gobierno

El caso se conoció durante el fin de semana, cuando Barrientos todavía ejercía como secretario regional ministerial de Salud de Magallanes.

Carabineros lo detuvo tras concurrir a su domicilio en Punta Arenas, desde donde se originaron los antecedentes que posteriormente quedaron bajo investigación del Ministerio Público.

Luego de tomar conocimiento de la causa, el Ministerio de Salud solicitó su renuncia para resguardar el funcionamiento de la institución y la independencia de las diligencias.

La cartera señaló además que colaborará con las instituciones competentes y que informará oportunamente quién asumirá la conducción de la autoridad sanitaria regional.

Con la formalización, la causa continuará mientras la Fiscalía reúne los antecedentes destinados a esclarecer las circunstancias de la denuncia y determinar las eventuales responsabilidades penales.

Durante ese periodo, Barrientos deberá permanecer en el país y mantener distancia de la persona denunciante, conforme a las cautelares establecidas por el tribunal.