FIFA Gate: SII evalúa apelar a sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue en causa por delitos tributarios

El Servicio de Impuestos Internos (SII) evalúa apelar al sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue.

Este martes, el 13° Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al expresidente de la ANFP por prescripción de los cuatro cargos que se le imputaban: dos por apropiación indebida y dos por declaración maliciosa de impuestos.

Jadue dejó su cargo en el fútbol chileno en 2015 y se encuentra inhabilitado de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol a nivel nacional e internacional, medida dictada por la FIFA en el marco del FIFA Gate.

Además, reside desde hace 10 años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso en el cual cooperó, reconociendo que recibió sobornos y pagos ilegales a cambio de adjudicar irregularmente derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales.

Así, el SII dijo en un comunicado que “estudiará presentar una apelación a los tribunales superiores de justicia para revertir la determinación del 13° tribunal de Garantía de Santiago de sobreseer definitivamente la causa por delitos tributarios iniciada el 2016 en contra del expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, vinculada a los ingresos ilegales que recibió mediante soborno en el contexto del escándalo de corrupción del llamado FIFA Gate, por adjudicar irregularmente derechos de transmisión y televisación de torneos internacionales de fútbol profesional”.

Desde la entidad recordaron que el 1 de abril de 2016 presentaron una querella criminal por declaraciones de impuesto a la renta “maliciosamente falsas o incompletas, al omitir ingresos por más de US$1,6 millones percibidos mediante una sociedad constituida en Islas Vírgenes”.

Mientras que el 17 de enero del año siguiente se amplió la querella primitiva por los años tributarios no comprendidos en la acción anterior.

Ese mismo mes, Jadue fue formalizado en ausencia, con fines de extradición, y el 13° Juzgado de Garantía acogió la solicitud, que fue posteriormente confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

De todos modos, Sergio Jadue se mantiene en Estados Unidos y, según señaló su abogado, no tendría intenciones de retornar a Chile.

Con todo, el SII afirmó que “la persecución penal de quienes cometen delitos tributarios es fundamental para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que a todos nos corresponden como ciudadanos desde el punto de vista de los impuestos, y, en esa perspectiva, el SII agotará todas las instancias que considera el ordenamiento jurídico para conseguir que así sea”.