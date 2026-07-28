El gasto común se dispara hasta un 11,6% en invierno en comunas de Santiago

El gasto común aumenta con fuerza durante los meses de invierno en distintas comunas de la Región Metropolitana, según un estudio de Assetplan realizado sobre 3.218 departamentos de un dormitorio y un baño en Santiago, La Florida, Ñuñoa, Estación Central, Las Condes y Providencia. El análisis registra alzas de entre 3,2% y 11,6% respecto a los valores de verano, dependiendo de la comuna.

Estación Central y Ñuñoa lideran las alzas

El mayor incremento se observa en Estación Central, con un 11,6%, seguida de Ñuñoa con 11%. Le siguen Santiago (8,3%) y Las Condes (8,0%), mientras La Florida registra un alza de 7,4% y Providencia presenta el aumento más moderado, con 3,2%. Según Assetplan, este comportamiento responde al mayor consumo de agua caliente y calefacción tanto en las unidades como en los espacios comunes, además del uso más intensivo de ascensores y sistemas de calefacción central durante los meses fríos.

El estudio también revela diferencias relevantes según el tipo de administración del edificio. En los inmuebles de un solo propietario, conocidos como multifamily, el alza del gasto común resultó considerablemente menor que en los edificios de copropiedad tradicional. En Ñuñoa y Estación Central, donde la copropiedad subió más de 11%, los edificios multifamily no superaron el 1,3% de incremento. Una brecha similar se repite en Santiago, La Florida, Las Condes y Providencia.

Desde Assetplan explican que la diferencia radica en la forma de planificar los gastos: mientras en los edificios multifamily una sola empresa negocia contratos de energía y mantención a gran escala y distribuye los costos de manera uniforme durante el año, en la copropiedad tradicional son los propios residentes quienes deciden los gastos en asambleas, generalmente después de que las boletas ya registraron el alza.

El análisis agrega que la variabilidad mensual del gasto común también resulta más alta en los edificios de copropiedad tradicional. En Estación Central, esta variación llega a ser 11,2 veces mayor que en los edificios multifamily, mientras en Ñuñoa la diferencia alcanza 6,5 veces, en Santiago 4,8 veces y en La Florida 3,7 veces, lo que evidencia una mayor previsibilidad en el modelo de administración centralizada.