Flávio Bolsonaro presenta defensa escrita y no acudirá a interrogatorio por presunta calumnia contra Lula

El senador brasileño Flávio Bolsonaro presentó este martes una defensa por escrito ante la Policía Federal y solicitó archivar la investigación en su contra por una presunta calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Con la entrega del documento, el parlamentario no acudirá al interrogatorio que había sido programado para esta jornada por orden del ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

La defensa sostiene que la publicación investigada no atribuyó falsamente un delito específico a Lula y que debe ser considerada una manifestación amparada por la libertad de expresión y el debate político.

La publicación que originó la investigación

El caso se originó por un mensaje publicado por Flávio Bolsonaro en enero, después de que el gobernante venezolano Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Estados Unidos.

En la publicación, el senador escribió que “Lula será delatado” y luego mencionó delitos como tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo al terrorismo y fraude electoral.

La Policía Federal concluyó en junio que el mensaje habría superado los límites de la crítica política al vincular al mandatario brasileño con una serie de conductas delictivas.

Tras recibir el informe policial, la Procuraduría General de la República consideró necesario escuchar al senador antes de pronunciarse sobre el futuro de la causa. Moraes acogió esa solicitud y ordenó la realización del interrogatorio.

Los abogados de Flávio Bolsonaro plantearon que el mensaje contenía dos afirmaciones separadas y que no correspondía interpretarlas como una acusación directa contra Lula.

Según su argumento, la frase referida al presidente brasileño era una predicción sobre una posible delación futura y no la imputación de un hecho concreto.

La enumeración de delitos, en tanto, habría estado relacionada con Maduro y con las acusaciones formuladas contra el dirigente venezolano por la justicia estadounidense.

La defensa recordó que el delito de calumnia requiere atribuir a una persona un hecho delictivo específico y falso, condición que, a su juicio, no se cumpliría en este caso.

Cuestionamientos al origen de la causa

El escrito también cuestiona que la investigación haya comenzado a partir de una solicitud realizada por un tercero y sin que Lula presentara personalmente una denuncia o fuera interrogado durante las diligencias.

Los abogados reclamaron, además, que la Policía Federal rechazó las solicitudes de producción de pruebas que presentaron durante la investigación.

Finalmente, sostuvieron que las comparaciones entre Lula y Maduro forman parte de una discusión política de interés público y que la libertad de expresión también protege las críticas severas y las declaraciones polémicas.

Ahora, las autoridades deberán analizar la defensa escrita y resolver si acogen la solicitud de archivo o si la investigación continúa avanzando.