Caso Factop: Fiscalía acuerda procedimiento abreviado de Álvaro Jalaff

Esta jornada se está desarrollando la audiencia de juicio abreviado de Álvaro Jalaff, en el marco del Caso Factop.

La instancia de procedimiento abreviado dará salida judicial a Jalaff, uno de los principales imputados del caso, exgerente general del Grupo Patio y uno de los principales beneficiarios, según acusa el Ministerio Público, del esquema defraudatorio que habría llevado a cabo la empresa de factoring propiedad de Daniel Sauer.

Cabe recordar que la situación tuvo su origen en el audio del abogado Luis Hermosilla, en donde se habló sobre el pago de coimas a través de una “caja negra”, respecto a la cual se pagaban coimas al Servicio de Impuestos Internos (SII) para mantener una actualización sobre las gestiones y las fiscalizaciones que hacían sobre el grupo Factop, además de aspectos que afectan directamente al Grupo Patio.

Según reportó el periodista de CNN Chile, Juan Cristóbal Chateau, para que exista un procedimiento abreviado debe haber un acuerdo de colaboración sustancial firmado por el imputado. Esto significa que Jalaff, a través de sus declaraciones, entrega información que puede ser un aporte para la indagatoria del Ministerio Público.

A cambio, se le podrían rebajar las penas que se solicitan, ya que esta colaboración se considera un atenuante para la condena.

De hecho, Jalaff prestó declaraciones ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente en ocho oportunidades bajo la causa. En una de ellas, reveló que pagó alrededor de $400 millones a Luis Hermosilla.

En ese sentido, la multa que Álvaro Jalaff tendría que pagar como pena pecuniaria podría disminuir de $700 millones a $220 millones.

El imputado fue formalizado originalmente por los delitos de administración desleal, soborno, lavado de activos y delitos tributarios y, en los que tienen relación con el audio de Hermosilla, no se perseveró en la causa. Asimismo, en otros ilícitos se le está rebajando la calidad de autor a cómplice.

Con todo, Jalaff podría obtener una condena de cinco años, la cual podría cumplir en libertad vigilada intensiva.