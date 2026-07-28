Gobernador de Ñuble llama a Kast a activar el 2% constitucional por emergencia climática

El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, llamó al presidente José Antonio Kast a activar el 2% constitucional para financiar la recuperación de la infraestructura dañada por el prolongado sistema frontal que afecta a la zona.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad sostuvo que la emergencia se ha extendido durante cerca de diez días y advirtió que sus efectos podrían mantenerse durante las próximas semanas.

“Mi llamado al Presidente de la República es que opere con el 2% constitucional. La Constitución dejó establecido un 2% para emergencias, para catástrofes”, señaló.

Crisóstomo afirmó que los recursos deben destinarse a la recuperación de caminos, puentes y otras obras públicas, además de apoyar directamente a las familias y a los agricultores afectados.

“Cuando la población, la ciudadanía está sufriendo, creo que el Estado y el Gobierno central tienen que desembolsar los recursos para poder ir en ayuda de las personas afectadas y de los territorios afectados”, sostuvo.

Cerca de 40 personas en albergues y 48 aisladas

El gobernador informó que cerca de 40 personas permanecen en albergues y otras 48 se encuentran aisladas debido a cortes de caminos y daños en puentes.

Según explicó, las autoridades mantienen contacto con las comunidades aisladas, aunque todavía no han logrado acceder directamente a algunos de esos sectores.

También indicó que los ríos Perquilauquén, Ñuble, Niblinto e Itata se han mantenido bajo vigilancia debido al aumento de sus caudales.

En particular, señaló que la crecida del río Perquilauquén generó preocupación por una eventual interrupción de la Ruta 5 Sur, aunque finalmente aquello no ocurrió.

Tornados afectaron cuatro comunas

A las inundaciones y los cortes de conectividad se sumaron tornados que afectaron a distintas comunas del sur de Ñuble, entre ellas Chillán Viejo, El Carmen y San Ignacio.

Crisóstomo detalló que el fenómeno dejó cinco viviendas parcialmente destruidas, principalmente por la voladura de techumbres, un vehículo completamente dañado por la caída de árboles y un adulto mayor lesionado.

La persona herida permanece internada en el hospital regional y se encuentra fuera de riesgo vital, según informó la autoridad.

El gobernador afirmó que uno de los tornados habría alcanzado una velocidad de 178 kilómetros por hora, una intensidad que calificó como extraordinaria para la región.

“Cuando algunos cuestionan el cambio climático, yo diría: estos son los mejores ejemplos de lo que está pasando. Situaciones no vistas con anterioridad que hoy están presentes”, señaló.

Aunque aseguró que todavía no existe una evaluación definitiva, Crisóstomo estimó que los costos de la emergencia podrían acercarse a los $55 mil millones invertidos tras las inundaciones registradas en 2023.

“Hay que reparar puentes, hay que reparar muchísimo camino que está cortado con socavones, hay que hacer obras de mitigación en algunos cauces de ríos, aparte de todo lo que hay que ayudar a las familias”, explicó.

El gobernador señaló que espera reunirse con el ministro de Obras Públicas y los alcaldes de la región para conocer el cronograma de las reparaciones y los recursos que serán destinados a las obras más urgentes.

“Espero que la llegada del ministro venga con un cronograma y también con recursos, porque aquí vamos a necesitar muchísimos recursos para poder reparar finalmente la afectación que hoy estamos viviendo”, afirmó.

Preocupación por la agricultura

Crisóstomo también advirtió que el sistema frontal está golpeando a uno de los principales sectores productivos de Ñuble.

Entre los daños preliminares mencionó una posible afectación de los castaños, la pérdida de forraje para animales y la destrucción de invernaderos debido a los fuertes vientos.

Por ello, pidió una acción coordinada entre los ministerios de Agricultura y Economía para apoyar tanto a los usuarios de Indap como a los agricultores que no forman parte de ese sistema.

“Tenemos que empezar a hacer un catastro para tener los datos de las personas afectadas y ver cómo las empezamos a ayudar”, planteó.