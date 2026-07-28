“La promesa de seguridad fue un anzuelo para captar votos (…) pero todo fue una improvisación”: La dura crítica de Vallejo al Gobierno de Kast

La exvocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), se refirió a la actualidad del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

En conversación con el podcast Animales Políticos, la también exdiputada señaló que “creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que se iban a bajar drásticamente los homicidios, y lo que vimos ahí fue más bien improvisación”.

Respecto al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad, que posteriormente fue revertido por la actual administración, Vallejo aseguró que “esa fue una primera improvisación“.

Además aseguró que “tenían un plan para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado. Luego reconocen que no hay un plan y que van a seguir implementando la política macro del gobierno de Gabriel Boric, que tanto habían criticado”.

“La promesa de seguridad fue el anzuelo para captar votos, para captar la conexión con esa gente que se sentía abandonada por los temas de inseguridad. Pero al final todo fue una improvisación y una promesa que hasta el momento no se ha cumplido”, agregó.