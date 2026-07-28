Netanyahu llega a Washington para reunirse con Trump en medio de diferencias por Irán y Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llegó a Washington para reunirse este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una cita marcada por la guerra con Irán y las diferencias entre ambos gobiernos sobre los próximos pasos del conflicto.

Será el primer encuentro presencial entre los dos líderes desde el inicio de las hostilidades con Teherán. Entre los asuntos previstos para la conversación se encuentran el programa nuclear iraní, el futuro de Gaza y la situación de seguridad en otros puntos de Medio Oriente.

La reunión se produce en medio de señales de distanciamiento entre Trump y Netanyahu. Mientras el mandatario estadounidense ha abierto la puerta a retomar las negociaciones con Irán, el Gobierno israelí busca mantener la presión militar sobre Teherán.

La orden de arresto contra Netanyahu

La llegada del primer ministro israelí también está rodeada por la controversia generada tras las declaraciones del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sobre la orden de arresto emitida contra Netanyahu por la Corte Penal Internacional (CPI).

Mamdani sostuvo que el dirigente israelí debería ser detenido si visita Nueva York para participar en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, posteriormente reconoció que la administración municipal no posee facultades independientes para ejecutar la orden y llamó a las autoridades federales a intervenir.

Trump rechazó esa posibilidad y aseguró que Netanyahu no será arrestado mientras se encuentre en territorio estadounidense.

Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma y, por tanto, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Durante su trayecto hacia Washington, el avión que transportó a Netanyahu sobrevoló los espacios aéreos de Grecia, Italia, Francia y Canadá, países que sí forman parte del Estatuto de Roma.

El itinerario llamó la atención debido a que, desde la emisión de la orden, el primer ministro había evitado sobrevolar algunos países que reconocen la jurisdicción del tribunal internacional.

La CPI emitió la orden en noviembre de 2024 al considerar que existían motivos razonables para atribuirle responsabilidad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.

Irán será uno de los principales temas

Antes de viajar, Netanyahu adelantó que Irán ocupará un lugar central en su encuentro con Trump. La reunión se desarrolla mientras Washington evalúa cómo continuar su estrategia frente a Teherán y mantiene abierta tanto la vía diplomática como la posibilidad de nuevas acciones militares.

También se espera que ambos aborden la situación en Gaza y las iniciativas estadounidenses para avanzar en acuerdos regionales, en un escenario marcado por diferencias sobre el alcance y la duración de las operaciones israelíes.