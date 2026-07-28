Senapred declara alerta amarilla en La Unión por aumento del caudal del río Llollelhue

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla en La Unión (Región de Los Ríos) por crecida de río.

Según información de la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica “Río Llollelhue en La Unión” registró un incremento en su caudal, llegando a valores de umbral amarillo.

Esta situación “supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

Debido a ello, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional de Senapred declaró la medida para la comuna de La Unión, que estará “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

Con la declaración de la alerta amarilla, “se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.