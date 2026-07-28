Bomberos y Banco Itaú deberán devolver herencia de $107 millones: Corte de Concepción ordenó restituir millonario monto a herederos de fallecido

La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó a Banco Itaú y a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos restituir $107.305.158 de una herencia a sus beneficiarios, tras declarar ilegal y arbitrario el traspaso del dinero.
Según lo informado por LUN, el fallo determinó que el banco aplicó de forma indebida el procedimiento de acreencias abandonadas de la Ley General de Bancos, al no lograr acreditar que la cuenta del titular fallecido no registraba movimientos.
El tribunal constató que los familiares realizaron gestiones presenciales en el banco desde 2021 para tramitar la posesión efectiva del patrimonio.
A pesar de estas acciones de reclamo, Banco Itaú transfirió la totalidad del monto argumentando una inactividad de dos años.
Ante esto, la justicia dispuso el reintegro de los fondos a una cuenta de sucesión creada para el trámite o a un depósito judicial.
A través de una declaración al citado medio, Banco Itaú sostuvo que el caso no está resuelto y que apeló ante la Corte Suprema, afirmando haber actuado conforme a la ley.
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