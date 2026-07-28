Tribunal resuelve sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por cargos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos

El 13º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió el sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue.

El tribunal acogió la solicitud de la defensa y decretó sobreseimiento definitivo del expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Con ello, se declararon prescritos los cuatro cargos que se le imputaban: dos por apropiación indebida y dos por declaración maliciosa de impuestos.

Cabe recordar que el exdirigente de la ANFP dejó su cargo en 2015 y se encuentra inhabilitado de por vida para ejercer actividades vinculadas al fútbol a nivel nacional e internacional, medida dictada por la FIFA en el marco del FIFA Gate.