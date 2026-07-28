Muere carabinero al interior de una comisaría en Coquimbo: Recibió un impacto de bala en medio de un procedimiento policial

Durante las últimas horas, se produjo un incidente al interior de una de las dependencias de Carabineros en Coquimbo, el que terminó con un funcionario muerto.
Según informó la institución a través de un comunicado, el hecho ocurrió al interior de la 6ª Comisaría “Las Compañías”, dependiente de la Prefectura de Carabineros Coquimbo.
De forma preliminar, se indicó que la situación se produjo en el marco de una entrega de armamento al interior de dicha comisaría.
En ese contexto —por motivos que siguen siendo investigados— un arma se habría accionado e impactó a la víctima fatal.
Desde la institución policial manifestaron que “frente a esta irreparable pérdida, expresamos las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar a la familia, seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional, reafirmando el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere”.
“Como es política institucional, todos los antecedentes fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía Militar, organismo que dirige las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica de los hechos. Reiteramos nuestro profundo pesar por la partida que constituye una pérdida que afecta a toda la familia de Carabineros de Chile”, concluyeron.
Carabinero muerto en Coquimbo: Gobierno envía condolencias
Luego que se diera a conocer el hecho, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló a través de su cuenta de X que “lamentamos profundamente el fallecimiento de un Carabinero al interior de la 6ª Comisaría Las Compañías, en Coquimbo. Nuestras oraciones están con su familia, seres queridos, compañeros y con toda la institución en este doloroso momento”.
Finalmente, subrayó que “las circunstancias en que el arma se habría accionado durante una entrega de armamento son materia de investigación de la Fiscalía Militar”.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de un Carabinero al interior de la 6ª Comisaría Las Compañías, en Coquimbo. Nuestras oraciones están con su familia, seres queridos, compañeros y con toda la institución en este doloroso momento.
Las circunstancias en que el arma se…
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) July 28, 2026
Lo más leído
- Gobernador de Ñuble llama a Kast a activar el 2% constitucional por emergencia climática
- Tribunal resuelve sobreseimiento definitivo de Sergio Jadue por cargos de apropiación indebida y declaración maliciosa de impuestos
- "La promesa de seguridad fue un anzuelo para captar votos (...) pero todo fue una improvisación": La dura crítica de Vallejo al Gobierno de Kast
- Alessandri "habría esperado la contramuestra" en caso de exsubsecretario de Hacienda: "Tiene todo el derecho a volver al Gobierno si quiere"
- Bomberos y Banco Itaú deberán devolver herencia de $107 millones: Corte de Concepción ordenó restituir millonario monto a herederos de fallecido