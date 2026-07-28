Tras incendio en vagón del Metro: Estación Santa Isabel permanecerá cerrada y sin detención de trenes este martes

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel en Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes durante este martes 28 de julio.
En tanto, Parque Bustamante funcionará como estación común esta jornada.
La medida se debe al incendio que afectó a un vagón en la estación la tarde del lunes, cuando comenzó a salir humo. Debido a ello, los pasajeros que se encontraban en el lugar fueron evacuados.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben, señaló que “el fuego afectaba a los neumáticos portadores de este mismo vagón, puntualmente”.
Más tarde, Senapred confirmó que un total de 11 personas resultaron con distintas lesiones; entre ellos, cinco trabajadores de Metro, cuatro civiles y dos bomberos. Fueron trasladados a recintos asistenciales para constatar su estado de salud.
Además, un vagón quedó destruido y otros dos resultaron con daños menores.
En tanto, desde el tren subterráneo comunicaron que el incendio será investigado por equipos especializados para determinar las causas.
7:00 hrs. 🔔 Recuerda: #L5 opera de extremo a extremo.
🚇El resto de la red está disponible
⚠️ La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes.
🔴🟢 Parque Bustamante funciona como estación común.
🌧️Se establece programa lluvia en #L4 y #L4A
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 28, 2026
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