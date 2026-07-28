Desconocido baleó a dos personas en situación de calle en Pudahuel: Uno murió y otro quedó herido

Un hombre murió y otro quedó herido luego de ser baleados en la comuna de Pudahuel (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la plaza Arboleda Sur, en calle Los Lebreles, cuando un desconocido a rostro cubierto percutó al menos cuatro disparos en contra de las dos personas, ambas en situación de calle.

Debido a ello, uno de los individuos falleció, mientras que el otro resultó herido en sus piernas. Fue trasladado hasta el hospital San Juan de Dios, donde se mantiene internado.

La fiscal Paz Escobar indicó que las dos víctimas corresponden a un hombre de 38 y otro de 29 años, quienes “se encontraban en situación de calle”.

“No mantenemos mayores antecedentes sobre lo que originó este ataque”, dijo.

La Fiscalía Metropolitana Occidente instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI se haga cargo de las diligencias investigativas para determinar la dinámica del suceso, con el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras de seguridad del sector.