SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras terremoto de 7,1 en Japón

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado este martes en el sur de Japón.
De acuerdo con la información difundida por Senapred, el movimiento telúrico se localizó a 22 kilómetros al sur de Kumamoto.
Tras analizar sus características, el organismo concluyó que el sismo “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
#SenapredInforma
#SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto,
#Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
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July 28, 2026
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