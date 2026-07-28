Terremoto de 7,1 sacude el sur de Japón: Más de 50 heridos y personas atrapadas en un mall

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, dejando más de 50 personas heridas, incendios, cortes de electricidad y graves daños en distintas localidades.

El movimiento ocurrió a las 16:27 horas de Japón —3:27 horas de Chile— y tuvo su origen a unos 10 kilómetros de profundidad. En las ciudades de Uki y Hikawa alcanzó el nivel 7, el máximo de la escala de intensidad sísmica utilizada en el país asiático.

La emergencia mantiene desplegados a equipos de rescate en distintos puntos de la isla de Kyushu, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre personas afectadas y daños estructurales.

Personas atrapadas tras daños en centro comercial

Uno de los principales operativos se concentra en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, ubicado en la localidad de Kashima, donde se reportó una explosión y el colapso de parte del segundo piso.

Equipos de emergencia trabajan para localizar y rescatar a personas que habrían quedado atrapadas dentro del recinto. Imágenes difundidas desde la zona muestran parte de la fachada desprendida, daños en el techo y escombros alrededor del edificio.

Al menos 50 personas fueron trasladadas a centros asistenciales tras el terremoto, aunque el número podría aumentar a medida que avancen las labores de búsqueda y se actualicen los balances.

#SenapredInforma #SHOA indica que sismo magnitud 7.1 localizado a 22 kilómetros al sur de Kumamoto, #Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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El balance inicial de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón registraba al menos siete incendios en las ciudades de Uki, Kumamoto, Yatsushiro y Hikawa.

También se recibieron múltiples llamados por rescates y daños en viviendas, carreteras, puentes y otros edificios. Cerca de 48 mil hogares quedaron sin suministro eléctrico en la prefectura de Kumamoto.

El terremoto provocó además interrupciones en los servicios ferroviarios, incluida la suspensión de trenes de alta velocidad, y afectó las operaciones del aeropuerto de Kumamoto.

Retiran alerta de tsunami

Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por la posibilidad de un tsunami en las costas cercanas a los mares de Ariake y Yatsushiro.

La advertencia fue retirada posteriormente, luego de que no se detectaran olas de riesgo en el área. En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada indicó que el terremoto no reunía las condiciones para generar un tsunami en el territorio nacional.

La zona continuó registrando réplicas durante la tarde, entre ellas un nuevo sismo de magnitud 6,1. Las autoridades japonesas pidieron mantenerse alejados de estructuras dañadas y permanecer atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos de alta intensidad.