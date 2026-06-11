Exministra Tohá toma distancia de proyecto del PC sobre Ley Naín-Retamal: “No es oportuno, reabre un debate que fue muy áspero dentro de la oposición actual”

La exministra del Interior, Carolina Tohá, abordó el proyecto presentado por el Partido Comunista (PC) para modificar y derogar artículos de la Ley Naín-Retamal —como la presunción de la legítima defensa—, el cual ha generado un intenso debate en el mundo político.

En conversación con Hoy es Noticia, la excandidata presidencial sostuvo que “poner este tema en este momento no es oportuno, creo que no es una buena entrada para este momento para la oposición”.

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“Hoy en lo que nos tenemos que concentrar es que, ante el plan que el Gobierno está poniendo en materia económica, la oposición sea capaz de ser propositiva y proactiva en decir cuál es nuestro camino para generar más crecimiento y para equilibrar las finanzas públicas”, enfatizó.

Al ser consultada sobre si esta iniciativa dificulta la unidad del sector, la exsecretaria de Estado afirmó que “esto no ayuda, reabre un debate que fue muy áspero dentro de la oposición actual, oficialismo en su momento, pero creo que no tenemos derecho a amurrrarnos por cosas así“.

La propuesta del Partido Comunista ha generado críticas tanto en el oficialismo como en la oposición. Una de ellas provino del Partido por la Democracia (PPD), colectividad en la que milita la exministra.

Fue durante esta jornada que el diputado Jaime Araya (PPD) sostuvo que defenderán y protegerán la legislación actual, señalando además que “es una buena ley que además establece una presunción simplemente legal”.

Tohá afirma que hay un “sesgo para tratar los temas policiales”

Ante el debate político que existe por la Ley Naín-Retamal, que sucedió también durante su promulgación, Tohá afirmó que existe un “sesgo para tratar los temas policiales que es de lado y lado”.

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“Así como hay un sesgo que siempre se piensa que la fuerza se puede ocupar mal, hay por el otro lado un sesgo en el sentido de que no se cree que es importante el control civil, no se cree que es importante darle a las policías también límites”, expuso.

Agregó que “las policías necesitan las dos cosas: apoyo, respaldo, capacitación, recursos, y por otro lado, un control civil que sepa también desde fuera ver que las cosas se hagan bien y que ese poder se ocupe correctamente. Ese equilibrio, lamentablemente, en una parte de la izquierda no se ha logrado y en la derecha tampoco“.