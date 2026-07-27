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Temblor sacude a la Región de Tarapacá durante la mañana de este lunes: Fue percibido en Iquique

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Temblor sacude a la Región de Tarapacá durante la mañana de este lunes: Fue percibido en Iquique

Un temblor se registró durante la mañana de este lunes 27 de julio en el norte del país, en la Región de Tarapacá, el que también se percibió en Iquique y en Pica.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,9 con una profundidad de 101 kilómetros.

El evento fue localizado a 37 kilómetros al norte de Pica y se registró a las 06:24 horas de esta jornada.

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