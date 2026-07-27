Italia descarta a Andrea Pirlo como técnico tras polémica por vínculo comercial en Rusia

Pirlo confirmó este lunes que fue informado de que ya no estaba siendo considerado para dirigir a Italia. La controversia surgió por su rol como embajador de Fonbet y se intensificó tras su participación en un evento de la compañía en Moscú.

Andrea Pirlo quedó fuera de la carrera para convertirse en el próximo entrenador de la selección italiana, tras la controversia generada por su vínculo comercial con una casa de apuestas rusa.

El campeón del mundo de 2006 confirmó este lunes que fue informado de que ya no estaba siendo considerado para suceder a Gennaro Gattuso en la banca de Italia.

“Anoche me enteré de que ya no soy candidato al cargo de seleccionador de la selección italiana”, comunicó el exfutbolista mediante sus redes sociales.

Pirlo había surgido como uno de los principales candidatos para asumir el puesto luego de que Pep Guardiola rechazara la posibilidad de dirigir al conjunto europeo.

El vínculo de Pirlo con una casa de apuestas rusa

La candidatura quedó bajo cuestionamiento por el acuerdo que Pirlo mantiene como embajador global de Fonbet, una casa de apuestas rusa.

El exvolante firmó el contrato en octubre y defendió que la colaboración tiene un carácter exclusivamente comercial y deportivo, sin relación con posturas políticas.

“Atribuir un significado político a esta colaboración implicaría atribuirme convicciones que nunca he expresado y que no me pertenecen”, sostuvo.

Los cuestionamientos aumentaron después de que Pirlo apareciera junto al exdefensor italiano Marco Materazzi en el estadio Luzhnikí de Moscú, durante una actividad organizada por Fonbet.

Su participación generó críticas de integrantes de la Federación Italiana de Fútbol y de parlamentarios, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En su declaración, Pirlo aseguró que siempre ha desarrollado su carrera respetando las leyes de los países donde ha trabajado y los contratos que ha firmado.

“En los últimos días, he observado con gran amargura el debate que se ha desarrollado en torno a mi nombre y a la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador de Italia”, manifestó.

También agradeció el respaldo recibido por parte de Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana, y del asesor brasileño Leonardo.

“Lamento que una decisión deportiva se haya convertido rápidamente en un debate público que acabó atribuyéndome significados e intenciones que no me corresponden”, agregó.

El actual entrenador del United FC de Dubái cerró su mensaje asegurando que su vínculo con la selección trasciende cualquier cargo: “Mi amor por Italia no depende de una posición. Es parte de mi historia y de mi identidad”.