Pesimismo sobre el futuro de Chile llega a su nivel más alto en 11 años, según sondeo de encuesta Cadem

En las últimas horas se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, en la que se abordaron algunos de los principales aspectos políticos del país.

Uno de estos puntos se relaciona con las expectativas sobre el futuro de Chile.

Ante la consulta “¿Cómo se siente usted acerca del futuro del país?”, un 40% señaló estar optimista o muy optimista.

Por otra parte, un 58% manifestó estar pesimista o muy pesimista, la cifra más alta desde que comenzó esa serie en 2015.