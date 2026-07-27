En las últimas horas se dio a conocer una nueva edición de la encuesta Cadem, en la que se abordaron algunos de los principales aspectos políticos del país.
Uno de estos puntos se relaciona con las expectativas sobre el futuro de Chile.
Ante la consulta “¿Cómo se siente usted acerca del futuro del país?”, un 40% señaló estar optimista o muy optimista.
Por otra parte, un 58% manifestó estar pesimista o muy pesimista, la cifra más alta desde que comenzó esa serie en 2015.
#Cadem Las expectativas con respecto al futuro se siguen deteriorando, esta semana el 58% ve el futuro con pesimismo, el nivel más alto desde que comenzara esta serie en 2015, mientras que el 40% lo ve con optimismo.
#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/ZUXBOxt2eY
— Cadem_cl (@Cadem_cl) July 27, 2026
Lo más leído
- Temblor sacude a la Región de Tarapacá durante la mañana de este lunes: Fue percibido en Iquique
- Cambio de mando: Presidente Kast viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori
- Nuevo sistema frontal llega a Santiago: lluvias tendrán su mayor intensidad durante esta tarde
- Pesimismo sobre el futuro de Chile llega a su nivel más alto en 11 años, según sondeo de encuesta Cadem
- Italia descarta a Andrea Pirlo como técnico tras polémica por vínculo comercial en Rusia