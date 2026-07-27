Caminos cortados, sistemas de agua potable afectados y más: MOP entrega catastro de infraestructura pública dañada entre Atacama y La Araucanía tras lluvias

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, entregó un balance respecto al proceso de recuperación de la infraestructura pública afectada entre Atacama y La Araucanía por el paso de los sistemas frontales de los últimos días.

Según señaló, la Ruta 5 Norte en el tramo de la Región de Coquimbo se mantiene operativa con conexión en ambos sentidos, aunque con restricción de horario. Mientras que el tramo de la Región de Atacama está habilitado, pero con restricciones operativas, a la vez que “avanzan los trabajos de rehabilitación”.

“Hemos podido avanzar de manera significativa en cuanto a la recuperación de los servicios de conectividad, agua potable y telecomunicaciones que sufrieron interrupciones. Nuestro compromiso es seguir trabajando hasta tener recuperado un 100% de toda la infraestructura. La gran mayoría, cerca de un 95% de la infraestructura más crítica y prioritaria, la podremos recuperar dentro de un par de semanas o meses”, dijo.

En detalle, entre Atacama y La Araucanía hay 697 afectaciones, de las cuales 358 corresponden a caminos, 308 a sistemas de agua potable rural, 17 puentes, 10 colectores de aguas lluvias y 4 bordes colectores y caletas afectadas.

Desde el MOP indicaron que ya se han resuelto 223 afectaciones.

En cuanto a infraestructura que ya fue rehabilitada, en Coquimbo se recuperaron las 2 rutas concesionadas afectadas, 53 caminos, 1 puente con paso alternativo, 34 sistemas de agua potable rural. En las zonas urbanas, 82.384 casas ya recuperaron el abastecimiento de agua.

En Atacama, en la provincia del Huaso -la zona más afectada- ya se rehabilitó 1 ruta concesionada, 57 caminos, 1 puente, 19 sistemas de agua potable rural y en el sector urbano se han dispuesto 58 puntos de abastecimiento de agua.

Por otro lado, en Coquimbo se logró reconectar 283 antenas de las 377 que estuvieron desconectadas, principalmente en Paihuano y La Higuera. Mientras que en la provincia del Huasco se reconectaron 56 antenas de las 81 que se desconectaron.

Los trabajos para la rehabilitación de los servicios consideran un despliegue desde Atacama hasta La Araucanía de 685 funcionarios y funcionarias y 503 vehículos y maquinaria, junto con 44 camiones aljibe.

“La mayor capacidad operativa se concentra en Atacama, principalmente en la localidad de Huasco y en Coquimbo, donde la prioridad está en recuperar el agua potable rural y urbana, restablecer los accesos y rehabilitar las telecomunicaciones”, detallaron las autoridades.

Gastos por reconstrucción tras lluvias alcanzarían los US$ 700 millones

En entrevista con Estado Nacional de TVN, de Grange detalló los montos que se necesitarán para la reconstrucción tras el temporal.

“US$ 400 y 500 millones puede ser la recuperación del daño que recibió la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática”, sostuvo.

Y agregó que “la gran mayoría son caminos públicos que son administrados o por Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o por el Serviu, que es del Ministerio de Vivienda. Entonces, para el Estado va entre US$ 400 y US$ 500 millones”.

A dicha cifra se le deben sumar los déficits de infraestructura de la zona, particularmente en la Región de Coquimbo, donde el “daño es gigantesco”. “Si sumas los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, de vialidad, de telecomunicaciones, yo creo que puede llegar a US$ 700 millones”, concluyó.