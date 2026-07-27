Barros responde por viaje a Hawái durante la emergencia: “No había diferencia con el ministro presente o ausente”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió su gestión durante el reciente sistema frontal y descartó que su viaje a Hawái haya afectado el despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas golpeadas por la emergencia.

En entrevista con Radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que la actividad internacional había sido programada y coordinada previamente con las autoridades, mientras las instituciones mantenían preparado su operativo en Chile.

“No había ninguna diferencia con el ministro presente o ausente. El subsecretario Cristian Bolívar, general en retiro, abordó todo lo que tenía que abordarse”, afirmó.

Barros también ironizó sobre los cuestionamientos que recibió por no trasladarse personalmente a las zonas afectadas mientras se desarrollaba la emergencia.

“Lo único que se pudo haber echado de menos fue la foto de Barros arriba de un tanque con casco”, manifestó.

El ministro recalcó que la respuesta institucional no dependía de su presencia física y que las Fuerzas Armadas se encontraban preparadas antes de que se intensificaran los efectos del sistema frontal.

“Lo más lamentable no es haber estado en una actividad que era muy importante, programada con anticipación y que había sido conversada y consensuada con las autoridades”, señaló.

“Aquí hay una institucionalidad y eso es lo importante. No es el ministro ni la persona. El Ejército, las Fuerzas Armadas y la Armada estaban todos preparados desde antes”, agregó.

Defiende respuesta institucional durante la emergencia

Los cuestionamientos surgieron luego de conocerse que Barros viajó a Hawái para participar en actividades internacionales relacionadas con su cartera, mientras el sistema frontal afectaba a distintas regiones del país.

Ante las críticas, el ministro sostuvo que el Ministerio de Defensa cumplió las funciones que le correspondían y recordó que la dirección general de este tipo de emergencias recae en otras instituciones.

“La dirección de la emergencia está en manos del Ministerio del Interior y de Senapred”, concluyó.