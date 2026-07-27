Ministro Arrau llama a “ser muy cuidadosos” tras dichos de exasesor del PNL en polémico video

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo que hay que ser “muy cuidadoso”, tras la polémica que involucra a Ítalo Omegna, ahora exasesor del diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Hans Marowski.

La situación se dio a conocer ese fin de semana, luego de que se viralizara un video en el cual se muestra a Omegna expresando frases de connotación sexual con menores de edad y con niños que son parte del trastorno del espectro autista (TEA).

Tras ello, el involucrado renunció a su cargo como asesor. Además, fue desvinculado del Instituto Mises Cono Sur, donde se desempeñaba como director de vinculación.

Marowski dijo en un comunicado que “Ítalo asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión. Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde”.

Dichos de exasesor: ¿Qué dijo el Gobierno?

Bajo ese contexto, el ministro Arrau abordó la situación, afirmando que “no nos vamos a hacer cargo de lo que diga un asesor de un parlamentario, pero en términos generales, ustedes han visto que nuestro estándar es el máximo que podemos aplicar. Lo hemos mencionado, estamos trabajando en nuevas normas de compliance para este ministerio; son más de cuarenta medidas que queremos aplicar para que efectivamente los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, que hay que partir por casa, efectivamente lo cumplan”.

En ese sentido, sostuvo que “creo que todo el país debe ser muy estricto cuando hablamos de cosas, no solamente que son delitos, sino que son cosas de sentido común; son cosas que efectivamente tenemos que tener mucha sensibilidad y empatía”.

La autoridad comentó que ese es el cuidado que se está teniendo desde el Gobierno para este tipo de casos.

Sobre la situación particular de Omegna, reiteró: “No me corresponde a mí referirme, pero sí en términos generales, hay que ser efectivamente muy cuidadoso con esas materias, muy cauto y muy respetuoso con el resto de las personas”.