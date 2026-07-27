Ronnie Wood confirma su primer concierto en Chile junto a Imelda May para noviembre

Ronnie Wood, guitarrista histórico de los Rolling Stones, se presentará por primera vez en Chile el próximo 10 de noviembre en el Movistar Arena, acompañado de la cantante irlandesa Imelda May. El show forma parte de la celebración de “Fearless: The Anthology 1965-2025”, álbum que reúne lo más destacado de su carrera junto a bandas como The Rolling Stones, The Faces, Jeff Beck Group, The Birds y The Creation, además de su trabajo solista.

Un repertorio que abarca toda su trayectoria

La colección incluye también cuatro temas grabados en 2025, entre ellos “You’re So Fine”, ya disponible en plataformas de streaming. Wood, doble integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll con los Rolling Stones y Faces, recorrerá en su presentación las distintas etapas de su carrera musical, desde sus primeras bandas hasta su etapa solista.

La participación de Imelda May en el escenario responde a una complicidad musical construida durante años entre ambos artistas, basada en géneros como el blues, el soul y el rock and roll. Sobre su trayectoria, Wood ha declarado: “Siempre he estado en manos del destino. No sé qué estaría haciendo, pero sé que estaría haciendo algo grandioso”.

Las entradas para esta única fecha en Santiago estarán disponibles a través de Puntoticket.com, con preventa exclusiva para clientes de Caja Los Andes el 29 de julio a las 12:00 horas, y venta general a partir del 30 de julio a la misma hora.