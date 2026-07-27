Black Week inmobiliario ofrece descuentos de hasta 34% en departamentos de la RM

Una nueva edición del Black Week inmobiliario comenzó este lunes 27 de julio con descuentos de hasta un 34% en departamentos ubicados en distintas comunas de la Región Metropolitana.

La campaña de Portal Inmobiliario se extenderá hasta el próximo 2 de agosto e incluye proyectos con precios inferiores a las 2.800 UF.

Las rebajas podrían representar un ahorro de hasta 934 UF por vivienda, dependiendo del proyecto y de las condiciones asociadas a cada propiedad.

¿En qué comunas hay departamentos con descuento?

La oferta incluye viviendas ubicadas en comunas como Santiago, La Florida y Ñuñoa, además de otros sectores de la capital.

Los valores, porcentajes de descuento y características de los departamentos varían según el proyecto inmobiliario seleccionado.

Más de la mitad de las propiedades contempladas en la campaña corresponde a proyectos con entrega inmediata o pronta entrega.

Esto permite que los compradores puedan acceder a la vivienda en un plazo menor que el requerido por los proyectos adquiridos en blanco o en verde.

¿Hasta cuándo estará disponible el Black Week?

Las promociones comenzaron este lunes 27 de julio y permanecerán disponibles hasta el domingo 2 de agosto.

La campaña se desarrolla en un escenario marcado por las altas tasas de interés, una menor demanda de viviendas y un amplio stock de departamentos disponibles.

Antes de concretar una compra, se recomienda revisar el precio final, las condiciones de financiamiento, los gastos operacionales y la fecha efectiva de entrega de cada proyecto.