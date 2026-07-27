Gobierno suma 29 salidas de seremis: Renuncia autoridad del Trabajo en Tarapacá investigada por maltrato laboral

El Gobierno aceptó la renuncia de Cristián Andrés Cabezas Mundaca como seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, autoridad que era investigada por dos denuncias de presunto maltrato y acoso laboral.

La salida comenzó a regir este lunes 27 de julio y elevó a 29 el número de secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos durante la administración del presidente José Antonio Kast.

Los antecedentes contra Cabezas habían sido confirmados por el Ejecutivo el pasado 11 de junio. Las denuncias fueron presentadas por dos trabajadoras: una perteneciente a la propia Secretaría Regional Ministerial y otra al Instituto de Seguridad Laboral.

Seremi continuará funcionando sin nueva autoridad

Mientras se desarrolla el proceso para nombrar a su reemplazante, la repartición regional continuará operando y aplicando las políticas públicas relacionadas con el trabajo y la previsión social.

Desde el Ministerio del Trabajo señalaron que buscarán resguardar la continuidad del servicio y el funcionamiento de la institución durante el periodo de transición.

La cartera también reafirmó su compromiso con la probidad y con la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos dentro de los organismos públicos.

La investigación contra el ahora exseremi se originó a partir de acusaciones formuladas por dos funcionarias vinculadas a organismos dependientes del Ministerio del Trabajo.