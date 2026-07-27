Presidente Kast presentó reforma constitucional: Busca cesar a autoridades que den positivo a test de drogas

El presidente José Antonio Kast presentó este lunes un proyecto de ley para cesar a autoridades en caso de dar positivo a test de drogas.

La medida ocurre luego de conocido el caso del ahora exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a test de drogas, aunque se encuentra a la espera de una contramuestra.

Se trata de una reforma constitucional para que, si un funcionario de gobierno da positivo en una prueba de este tipo, cese en sus funciones.

La iniciativa, además, amplía las autoridades que deban someterse al examen toxicológico, incluyendo desde ministros de Estado a concejales.

Si bien existen normativas que obligan a las autoridades a realizarse los tests, estas son transitorias. Es el caso del artículo 110 de la reforma del reajuste al sector público y la ley de presupuestos.

En ese sentido, se establece que las autoridades deberán realizar el examen de manera obligatoria al ingresar a su cargo y luego dos veces de forma aleatoria durante el año.

En la instancia, el mandatario afirmó que “la ciudadanía cada vez nos exige más como autoridades, cada vez exige más transparencia. Yo creo que nosotros en eso tenemos que oír, no solamente a la ciudadanía, sino también el cómo la legislación se va haciendo cargo de fenómenos que antes no conocíamos. En esto tenemos que ser inflexibles, en esto no puede haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto”.

En esa línea, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, recalcó que actualmente hay una “dispersión de normas” en la materia, y que lo que se busca con la reforma constitucional “es ordenar en las leyes respectivas las formas y los procedimientos, de tal manera que esto sea un proceso científico que entregue certezas y que dé las garantías de justicia”.

Con todo, el objetivo es que ministros, subsecretarios, senadores, diputados, delegados presidenciales regionales y provinciales, también los gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales se sometan al examen obligatorio.