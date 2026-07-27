Tiroteo deja tres muertos y varios heridos en festival gastronómico de Seattle

(CNN) – La policía de Seattle busca este lunes a un segundo sospechoso, luego de que un tiroteo dejara tres personas muertas y varias heridas, incluido un niño pequeño, el domingo por la noche en el festival de comida Bite of Seattle, realizado a los pies del Space Needle. Según las autoridades, dos personas se disparaban entre sí durante el incidente; una de ellas fue detenida el mismo domingo.

Pánico y evacuación masiva en el lugar

El tiroteo ocurrió poco después de las 6 p.m. en el Seattle Center, mientras cientos de personas recorrían los puestos de comida del evento. Testigos relataron haber escuchado entre seis y ocho disparos, mientras otros hablaron de hasta dos docenas de detonaciones. Un gran grupo de asistentes derribó una reja para escapar del área tras el estallido de los disparos.

Dos víctimas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras una tercera falleció posteriormente en un hospital, según confirmó el subjefe de policía, Tyrone Davis. Un niño de 2 años fue trasladado al Harborview Medical Center y, según la vocera del recinto, Susan Gregg, permanecía este lunes en “condición satisfactoria”. Otras tres personas heridas, de 23, 27 y 39 años, ya fueron dadas de alta de distintos centros hospitalarios de la zona.

La policía recuperó dos armas de fuego en el lugar. El sospechoso detenido corresponde a una persona joven, según Davis, aunque las autoridades no precisaron qué motivó el ataque. Un equipo SWAT del estado de Washington se sumó a la investigación a solicitud de la policía local, mientras agencias como el FBI también participaron en la respuesta.

El hecho se suma a los al menos 271 tiroteos masivos registrados este año en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que define este tipo de incidentes como aquellos con cuatro o más víctimas heridas por disparos.

La alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, calificó el ataque como “un acto de violencia horrible” y aseguró que las autoridades trabajarán para esclarecer lo ocurrido. “Esta noche, nuestra atención pertenece a las personas cuyas vidas fueron arrebatadas, aquellos que luchan por recuperarse y las familias a su lado”, escribió la alcaldesa en un comunicado.